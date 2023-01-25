訪日旅行客の人気スポットに居を構えている。往時は自宅を出ると、ひと、ひと、ひとで、通行人の半数以上が外国人だった。商店街だけに欧米の旅行客は地元では不人気で、モノ消費が旺盛な、中国などアジアからの旅行…