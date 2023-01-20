「本流」「クラフト」2本柱　キリンビール、好調続くビールに傾注 消費変化見据えアプローチ

「強固なブランド体系の構築」「新成長エンジンの育成」を掲げ、ビールの強化に取り組むキリンビール。10月の酒税改正を追い風にビール回帰の流れが加速する今年、「本流」「クラフト」の2本柱で新たなチャレンジ…