日本気象協会 biz tenki
耳より情報マクドナルド期間限定「チキ...

マクドナルド期間限定「チキンマックナゲット」入り30％OFFの「ポテナゲ大」と35％OFFの「ポテナゲ特大」販売

耳より情報外食freeonline
「食べくらべ ポテナゲ大」（左下）と「食べくらべポテナゲ特大」（右下）
「食べくらべ ポテナゲ大」（左下）と「食べくらべポテナゲ特大」（右下）

　日本マクドナルドは18日、「チキンマックナゲット」の期間限定商品「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」（5ピース）の発売に伴い、同商品をセットにした「食べくらべ ポテナゲ大」と「食べく…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集