有明産海苔が歴史的な不漁 佐賀・福岡で半減 上級品は価格高騰

海苔業界が有明海の歴史的な不漁で大変なことになっている。 全漁連によれば、12月31日時点の秋芽海苔の生産量は前年比で22％減。特に生産量日本一で品質にも定評がある佐賀有明産の秋芽は半減、佐賀に次ぐ福…