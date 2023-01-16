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宝HD 海外和酒事業を加速化 WAKAZE社へ出資

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木村睦社長㊧（宝ホールディングス）と稲川琢磨CEO（WAKAZE）
木村睦社長㊧（宝ホールディングス）と稲川琢磨CEO（WAKAZE）

宝ホールディングスは11日、フランスで清酒などの酒類製造販売を行うスタートアップ企業、株式会社WAKAZEが実施する、第三者割当増資の一部を出資したことを明らかにした。同社がスタートアップ企業に出資す…

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