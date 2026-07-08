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迫力の巨大やぐらも ヱビスビール×矢沢あい「ヱビスの美人画と宵祭り」 東京・名古屋で開催

酒類
高さ5mの「巨大美人画やぐら」が登場（©矢沢漫画製作所／集英社）
高さ5mの「巨大美人画やぐら」が登場（©矢沢漫画製作所／集英社）

　サッポロビールは、ヱビスビール×矢沢あい共創企画第2弾「ヱビスの美人画と宵祭り」を開催する。

　明治～昭和初期にかけてみられた“美人画”をあしらったビールの広告をモチーフとした企画。今春の第1弾に続く今回は「夏祭り」をテーマに、人気漫画家の矢沢あい氏が現代的にアップデートさせて描き下ろした美人画の展示を中心に展開する。夏にふさわしい高揚感たっぷりの“大人の夏祭り”が楽しめる。

　東京・恵比寿の「YEBISU BREWERY TOKYO」では7月8日～8月31日にかけて開催。これに先がけてメディア向けの内覧会が行われた。

明治時代にヱビスビールの醸造所で実際に使われていたという作業着で登壇した荒木進之介氏
明治時代にヱビスビールの醸造所で実際に使われていたという作業着で登壇した荒木進之介氏

　ブランドマネージャーの荒木進之介氏によれば、高価格帯ビール市場が苦戦するなかヱビスは昨年まで2年連続のプラス成長と18年ぶりの快挙を達成。体験の場を軸に、新しい顧客との接点が広がったことが大きな要因とみる。

　「今回テーマに選んだ『夏祭り』は、人と人、地域と伝統、未来と前向きな気持ちが交わる場。感情が高まる瞬間にこそ、ヱビスが届けたい“情質価値”が自然に届くのではないかと考えた」。

　東京会場の中心には、新たに描き下ろされた2つの美人画作品を、やぐらの形で立体展示した「巨大美人画やぐら」を設置。SNS投稿で参加できる巨大夏祭りくじや、数量限定のオリジナルビール「涼音の華やぎ」、矢沢あい氏描き下ろしデザインのオリジナルグッズも販売する。

　名古屋・JRゲートタワーでも7月13日～20日にかけて開催する。

　また「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」を7日から数量限定発売。限定グッズが当たるキャンペーンも実施する。

会場でしか味わえない限定ビールと特別メニューも
会場でしか味わえない限定ビールと特別メニューも

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