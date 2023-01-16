砂糖と塩のコラボ再び 「適塩適糖キャンペーン2023」 DM三井製糖×伯方塩業

「適塩適糖キャンペーン2023」の賞品（DM三井製糖／伯方塩業） DM三井製糖と伯方塩業は、「スプーン印・ばら印のお砂糖」と「伯方の塩」のコラボレーション企画「適塩適糖キャンペーン2023」を両社の公…