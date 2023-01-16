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スカイツリーの下、安藤美姫さんが初滑り 日清製粉Gが9回目協賛

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トークショーで安藤美姫さん（TOKYO SKYTREE TOWN ICE SKATING PARK）
トークショーで安藤美姫さん（TOKYO SKYTREE TOWN ICE SKATING PARK）

東京スカイツリータウンは4日、アイススケートリンク「TOKYO SKYTREE TOWN ICE SKATING PARK」を開業。4日にはプロフィギュアスケーターの安藤美姫さんを招き、23年のオープ…

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