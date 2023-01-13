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フライパンで仕上げるハンバーグ 簡単に手作り感再現 味の素冷凍食品

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「私が仕上げるハンバーグ　デミグラスソース」（味の素冷凍食品）
「私が仕上げるハンバーグ　デミグラスソース」（味の素冷凍食品）

味の素冷凍食品は2月12日から、家庭用の春季新商品としてフライパンで簡単に手作り感あるハンバーグが出来上がる「私が仕上げるハンバーグ デミグラスソース」などを発売する。業務用は、ホテルビュッフェ向けの…

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