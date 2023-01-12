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小売ＣＶＳローソン「YOASOBIハ...

ローソン「YOASOBIハニーカフェラテ」　スリーブとシロップ袋に藍にいなさんのイラスト　新曲のサビ部分が視聴可能

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「YOASOBIハニーカフェラテ」（税込280円）©Sony Music Entertainment (Japan) Inc. All rights Reserved©Lawson, Inc.
「YOASOBIハニーカフェラテ」（税込280円）©Sony Music Entertainment (Japan) Inc. All rights Reserved©Lawson, Inc.

　ローソンは17日からYOASOBIと「マチカフェ」がコラボレーションした「YOASOBIハニーカフェラテ」を税込み280円で発売する。 　ホットコーヒーの最需要期に人気アーティストとコラボした新商品…

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