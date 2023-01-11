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マクドナルド、ハッピーセット「きかんしゃトーマス」13日から期間限定販売

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ハッピーセット
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　日本マクドナルドは13日からハッピーセット「きかんしゃトーマス」を期間限定販売する。 　これは、手で動かして車両同士を連結する機関車ごっこの遊びが楽しめるおもちゃをセットにしたもので全6種類を取り揃…

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