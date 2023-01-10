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マクドナルドから「とろけるホットパイ」の定番が登場　「ベルギーショコラパイ」11日から期間限定発売

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ベルギーショコラパイ
ベルギーショコラパイ

　日本マクドナルドは11日、「とろけるホットパイ」の定番「ベルギーショコラパイ」を期間限定販売する。 　毎年の好評を受けた動きで、新作の「クッキー＆クリームパイ」とともに発売開始される。 　10日から…

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