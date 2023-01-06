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「親子きのこ教室」参加者募集へ　岩出菌学研究所

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「親子きのこ教室」参加者募集へ　岩出菌学研究所

岩出菌学研究所（三重県津市）は2月11日、同研究所敷地内で「親子きのこ教室」を実施する。1月12日から、参加家族の募集を始める。 教室は食育活動の一環で、きのこの栽培について親子で学んでもらうため実施…

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