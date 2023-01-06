「兎の登り坂」。登り坂が得意の兎の如く、物事が良い条件で順調に進むこと。「卯年は景気が良い」とも言われるが、4日、東証大発会での株価は大幅反落、ほぼ全面安となり、幸先の良いスタートとはいかなかった。 …