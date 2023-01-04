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【インタビュー】ローソン竹増社長　2023年市場見通しと来期重点施策を語る　思い描くコンビニの未来像とは？

ＣＶＳfreeonline
ローソンの竹増貞信社長
ローソンの竹増貞信社長

　ローソンの竹増貞信社長は食品新聞の取材に応じ、2023年市場見通しや来期重点施策について以下の通り語った。思い描くコンビニの未来像についても触れた。 ――昨年を振り返ると。 竹増　2022年はコロナ…

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