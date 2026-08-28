コカ･コーラシステムは、洪水や土砂災害のリスクを回避すべく水を蓄えられる健全な森づくりを推進している。

7月28日、日本コカ･コーラ（CCJC）とコカ･コーラボトラーズジャパン（CCBJI）は埼玉県飯能市と「多摩工場周辺流域の水資源保全を目的とした白岩及び山中エリア市有林の森林保全等に関する協定書」を締結し、健全な森づくりを加速させる。

飯能市は市域の約75％に相当する約145㎢（14560ha）が森林。その82％がスギやヒノキの人工林で占められる。

人工林は、戦後、木材需要の急増に対応するため国策として人為的に植えられ、飯能市では人工林を西川材（にしかわざい）と銘打ち地域ブランド木材として積極的に活用し利用促進に取り組んでいる。

健全な森づくりには、人工林を適切に間伐して陽射しが差し込むようにする必要がある。

陽射しが差し込むことで幹や根が発達して下層植生が繁茂。森の中で落ち葉や草の根など有機物が供給されると小動物や微生物が増え、地下で土が団粒化しフカフカの手触りに変わる。

フカフカな森林土壌には雨水が浸み込みやすく微生物的な水質浄化機能や水資源保全機能が高まっていく。

飯能市では手入れが行き届いていない人工林が増加。これにより洪水や土砂災害のリスクが高まり、林地荒廃や花粉症の増加を招いている。

今回、連携して健全な森づくりに取り組むのは、飯能市の森林うち林業に適していないとされる山深い場所の白岩（しらいわ）・山中エリアにある約300haの市有林。市内で最西端に位置し中心市街地から約25キロ・車で1時間の距離にある。

約300haは、林野庁の試算モデルに基づき計算すると年間約173万立方メートルに上る水が蓄えられる。

これは埼玉県民約732万人の1日の生活用水を上回る水量に相当。飯能市民の生活用水100日分の水量に相当するという試算もある。

同エリアでの水資源保全活動を来年の2027年から2035年までの期間、順次実施していく。

当面は、同エリアの25％を占める手入れの行き届かない人工林75haの森林保全に取り組む。

森林保全の必要性について、7月28日、都内で記者説明会に臨んだCCJCの田中美代子広報･渉外＆サステナビリティ推進本部副社長「木がたくさん植わっていると森が元気そうに見えるが、実はそうではない。いたずらに木が密集してしまうと、土地がやせ根も浅くなり水を蓄えられなくなり、結果的に土砂災害や倒木といった副次的な影響をもたらすことがある。森林保全は単に景観を保つ、あるいは自然を保護するということではなく地域インフラの維持でもある」と語る。

飯能市の新井重治市長も期待する効果として「水源涵養機能はもとより災害防止機能、生物多様性保全機能を中心とした森林の持つ公益的機能の発揮を目指す。その結果、流域全体の水資源保全や地域の自然環境や暮らしの安全・安心が確保される」と述べる。

来年から予定する主な活動は、人工林（針葉樹）を間伐して針葉樹と広葉樹が混ざり合うモザイク状の豊かな森林に導いていく活動となる。

広葉樹は、人工林の間伐後、陽射しが差し込むようにして自生するのを待つ。その際、新芽などが鹿に食べられないように防護柵を設置するなど鹿の食害対策も行う。

飯能市では近年、鹿が増加。2024年度には有害鳥獣として359頭の鹿が捕獲された。

今回締結した飯能市との協定は、CCBJI多摩工場（東京都久留米市）周辺流域における水資源保全活動の一環。CCBJIとしては2023年6月に丹波山村（山梨県）および八王子市（東京都）と締結した協定に続き同工場周辺流域内において3件目となる。

CCBJIでは国内全工場（17工場）の周辺流域（15流域）で水源涵養活動を実施。自治体を含む協働パートナーは今回の協定締結で62団体に上る。

水源涵養活動は、主に地域の森林組合などの活動を支援する形で進めている。飯能市の取り組みでは、西川広域森林組合と協働する。

CCBJIの小林克徳SCM本部QSE＆サプライチェーンエクセレンス統括部長は「何が効果的かはロケーションごとに異なると考えている。まずは現地のエキスパート（西川広域森林組合）としっかり話し合ってロードマップに沿って実行できるようにしていきたい」と意欲をのぞかせる。

生物多様性に富んだ森林は、水源涵養林としての高い機能を持ち洪水や土砂災害が起きにくくなることから、対象の森林に生息する様々な動植物のモニタリングを行い、長期にわたり変化を記録することで森林の水源涵養機能などの回復状況を確認していく。