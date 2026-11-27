日清オイリオグループの久野貴久社長は、ホームユース（家庭用食用油）の重点施策として、オリーブオイルの再活性化に取り組む方針を明らかにした。

家庭用食用油市場は上期、金額ベースで前年を若干下回る水準で着地。キャノーラ油をはじめとするクッキングオイルは夏以降、価格改定が浸透し、数量ベースでは前年割れとなったが、付加価値型のこめ油が好調となっている。健康機能が注目されているアマニ油もテレビ放映をきっかけに需要が拡大。付加価値品の伸長が市場を牽引している。

一方で、オリーブオイルは23～24年にかけての原料高騰が落ち着き、昨年後半にかけて店頭価格は軟化してきたが、消費者の節約志向が強まるなか、販売数量の回復が遅れている。

久野社長は「オリーブオイルの事業収益は改善傾向にあるが、需要そのものが戻ってきていないことが課題」としたうえで、今年発売30周年を迎えた「BOSCO」ブランドを軸に積極的なプロモーション活動を展開。「（成長カテゴリーである）オリーブオイル市場の再活性化に向けて取り組んでいきたい」と語った。

また、下期以降のコスト環境についても言及。世界的なバイオ燃料需要の増加や円安、物流費の高騰など、油脂のコスト環境は厳しさを増している。同社では、大豆・菜種の原料代や為替、エネルギーコストなど通期では約192億円のコスト上昇を見込んでおり、引き続き価格改定の完遂と付加価値品の拡販に取り組み、油脂・油糧事業として増益につなげていく計画だ。

価格改定の進捗については、加工用は4―6月期から先行して実勢化が進んだものの、家庭用・業務用の価格交渉は7月以降から本格化していたが、上期トータルでは「目標に対して50～60％程度にとどまり、十分な水準に至っていない」（同社）。下期以降もさらなるコスト上昇が見込まれており、「未達分の早期実勢化を目指す」とした。