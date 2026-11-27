J-オイルミルズの春山裕一郎社長は12日開催の決算説明会の席上、下期に向けて「（原材料・物流費・資材費など）さらなるコスト上昇が顕在化しており、スピード感を持って適正価格の実現とコストダウンを徹底していく」と語った。

同社の上期連結決算は売上高1209億円（7.7％増）、営業利益25億円（0.2％増）。価格改定効果と物量の増加により増収を確保したが、油脂のコスト上昇分を吸収しきれず、営業利益は前年並みにとどまった。

主力の油脂事業は売上高1112億円（8.4％増）、営業利益18億円（6.1％減）となっている。大豆・菜種の原料代や為替、ユーティリティ費や物流費など上期トータルで81億円超のコスト増に対して、ミール販売と価格改定で80億円を打ち返したが、すべてをカバーできず減益となった。

また、油脂の価格改定については、家庭用・業務用・加工用それぞれで進捗度合は異なるものの「おおむね7月以降、浸透が進んできたが、4～6月にかけて反映が遅れたことで上期トータルの収益としては少し足らない状況になってしまった」（松本征之常務執行役員COO）と振り返る。

上期は若干のビハインドながら、ほぼ前年並みの利益水準で折り返したが、問題は下期以降のコスト上昇への対応だ。世界的なバイオ燃料需要の増加を背景に、オイルバリューが高止まりしているうえ、ユーティリティ費や物流費、資材費等のさらなるコスト上昇が見込まれている。

同社の予測では、油脂事業の通期のコスト影響額は、大豆・菜種などの原料代で約230億円、ユーティリティ・資材・物流費等で37億円規模のコスト増を見込んでおり、このうちミール販売で約120億円、油脂の価格改定で約150億円規模をカバーする計画だ。

松本常務は「足元10～12月のコストは見えてきているが、先行きは不透明な状況で注視していく必要がある」としたうえで、「引き続き価格改定の早期完遂を目指すとともに、（オリーブオイルや業務用の長徳シリーズなど）高付加価値品の拡販に注力していく」と語った。