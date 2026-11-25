1980年に「お正月百科」の発信を開始した紀文食品は、2014年より調査規模を拡大して「お正月全国調査」を実施。このほど「お正月」「おせち料理」をテーマとした「お正月全国調査2026」がまとまった（26年1月5日～16日インターネットのンケート調査。全国47都道府県の20～69歳の既婚女性 7,015人が対象）。

第1部の定番調査から「おせち料理の喫食率・全体の6割強がおせち料理を食べた」「自宅でのおせち料理の用意率・4割強が自宅でおせち料理を用意した」「用意したおせち料理・全国1位はかまぼこ」「好きなおせち料理・全国1位はお雑煮」などがわかった。またお正月への意識では「全体の9割近くが、お正月を日本の大切な伝統行事だと思っている」「全体の8割以上が、お正月を家族で過ごせる大切な時間だと思っている」ことなどがわかった。

おせち料理の喫食率について、26年のお正月に「おせち料理を食べた」と回答した人は、全体の65.3％。また年代があがるにつれ、喫食率も高いという結果となった。また用意率について、26年のお正月に自宅でおせち料理を用意したかについて聞いたところ、「例年通り用意した」（39.8％）、 「今年初めて用意した」（2.4％）、「最近は用意していなかったが、久しぶりに用意した」（2.5%）となり、 44.7％の方が自宅でおせち料理を用意したことがわかった。年代別にみると20代は他の年代と比較して、「今年初めて用意した」（5.9％） 「最近は用意していなかっ たが、久しぶりに用意した」（3.9％）と回答した方の合計値が全体に対して倍近い結果となった。

また、初めておせち料理を用意した・最近は用意していなかったが、久しぶりに用意した理由を見ると、20代では「おせち料理や正月に興味が湧いた」と回答した人が昨年に比べて6.3ポイント増加。 さらに30代では昨年より10ポイント以上増加して26.1％となった。

おせち料理の内容は、全体1位は「かまぼこ」となった。エリア別に見ると、かまぼこ・黒豆・お雑煮は、東北と沖縄県を除く全てのエリアでトップ3以内と地域を問わないことがわかった。好きなおせち料理について聞いたところ、昨年と大きく変化はなく、全体では1位「お雑煮」、2位「栗きんとん」、3位「黒豆」となった。エリア別に見ると、昨年同様、沖縄以外のすべてのエリアでお雑煮がトップとなった。

おせち料理の意味 若年層の半数が「知らない」

第2部の親世代・子世代のお正月の過ごし方調査では、1月1日～1月3日の来客のうち、両親が来る人の割合は20代・30代で約5割という結果になった。以前までは親の元に子や孫が集まる形が一般的だったが、近年は子や孫の元に親が訪問する形へ徐々に変わりつつある。「紀文・お正月全国調査2026」によると、26年に「初めておせち料理を用意した・最近は用意していなかったが、久しぶりに用意した理由」として、「おせち料理や正月に興味が湧いたから」という回答が、昨年と比較して20代で6.3ポイント、30代で10.7ポイント増加している。一方、お正月文化やおせち料理の意味や縁起を理解している割合は若い世代ほど低くなっている。

「お正月の鏡餅やしめ飾りは、年神様を迎えるために用意するもの」であることを知っているか聞いたところ、 全年代を通して知っている人が少ない中で、20代ではわずか16.9%、30代では21.1％と全体と比較しても知っている人が少ない結果となった。さらに、そもそも「お正月の『おせち料理』には、それぞれに大切な“意味や縁起”がある」ことを知っているか聞いたところ、20代ではなんと半数以上が知らない、30代では約半数が知らない、という結果になった。