幅広い食品・栄養カテゴリーで、大きな活用の可能性を秘めるホエイプロテイン。近年この分野で頭角を現すアイルランドの乳製品業界では、加工技術への投資や原料開発の進展により、高付加価値な用途を拡大しつつある。

ホエイの最大の特徴である「高たんぱく」を訴求する製品を中心に、より付加価値の高い用途への応用を進める同国の乳製品サプライヤーは、原料に関する専門知識と技術力を通じて製品イノベーションを推進。日本の食品メーカーに向けて、革新的な商品開発の積極支援を行っている。

Dairygold（デイリーゴールド）は、アイルランドを代表する酪農家所有の乳業協同組合の一つ。乳製品由来の栄養素材パウダーをはじめとする乳原料や各種ソリューションを、世界50以上の市場に供給している。

乳業界向けのレンネットカゼインや、機能性乳製品パウダーの主要サプライヤーとしても知られる同社。これらの原料は、機能性、加工適性、風味が重視される幅広い製品用途に適している。

同社インターナショナル・セールス・マネージャーを務めるジョン・ウォルシュ氏は次のように述べる。

「当社は大規模な製造能力にとどまらず、高度な技術力と、経験豊富な研究開発チームも大きな強み。お客様と緊密に連携し、それぞれのニーズを深く理解することで、最適なソリューションの開発に努めている」。

アイルランドは、FFMP（脂肪入り脱脂粉乳）、WPI・WPC・WPHといったホエイプロテインをはじめ、脱脂粉乳、カゼイン、全粉乳、バターミルクパウダーなど、幅広い種類の粉乳製品の生産・供給で高い評価を獲得。さらに、高品質な強化スペシャルパウダー（機能性粉乳）も製造する。

近年この分野に多くの投資を行っており、乳製品の粉末製造にも強みを発揮。乳児用粉ミルク、臨床栄養、スポーツ栄養、成人栄養の分野で、顧客の高いニーズに応えている。

牧草飼育による牛乳から作られるグラスフェッドチーズが日本向けの主力だが、特注の粉末乳製品や乳製品ソリューションなどのカテゴリーでも高い成長ポテンシャルが見込まれている。日本市場のニーズに対する深い理解と、サプライチェーン全体にわたる業界の専門知識が、この成長を支えている。

アイルランド政府食糧庁（ボード・ビア）で酪農・耕種農業部門の責任者を務めるデイヴィッド・ケネディ氏は「乳製品の分野では現在、多くのアイルランド企業が日本市場で主にB2B向けの原料供給事業を展開している」と説明する。

「日本の消費者ニーズの変化に対応することで、より幅広い食品分野へと用途を広げる機会があると考えている。私たちは高品質な乳製品原料の供給にとどまらず、日本の食品メーカーが国内の消費トレンドに合った新たな用途を見出すことを支援。日本の業界との連携をさらに強化することで、アイルランド産乳製品の新たな可能性を切り開いていきたい」。

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