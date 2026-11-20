チーズ普及協議会と日本輸入チーズ普及協会は11月11日、12日の両日、東京・恵比寿のEBiS303で「チーズフェスタ2026」を開催した。国内外のチーズの試食や料理提案、ステージ企画などを展開し、開始とともに大勢の人でにぎわった。

オープニングセレモニーで佐藤雅俊チーズ普及協議会会長は、2025年度のチーズ総消費量が31万5000㌧、前年比96・6％となり2年ぶりに前年を下回ったと説明。価格上昇に伴う節約意識などが影響した。一方、26年1～8月の家計調査ではチーズ購入量が前年同期比104％と回復傾向に転じた。「フェスタを通じてチーズの魅力を広く発信し、さらなる消費拡大につなげたい」と述べた。

上坂牧夫日本輸入チーズ普及協会会長は「輸入チーズを取り巻く環境はコスト上昇など厳しいが、今年に入ってから消費量は前年を上回り、特に直近3か月の回復が大きく寄与している。企画を通してこの流れを加速させ、チーズの虜になってほしい」などと語った。

福田久雄アメリカ乳製品輸出協会駐日代表は、チーズは原料や熟成方法、製造技術によって多様な味わいが生まれ、各国の風土や文化を映し出すと指摘。多様な楽しみ方を広げることで国内市場には成長余地があると強調した。

報道関係者向けセミナーでは、和洋女子大学家政学部長の本三保子教授がチーズの栄養特性と健康効果を解説。日本人はカルシウム摂取量が不足しており、プロセスチーズ20gで約126㎎を補えると紹介。一方、ビタミンDや食物繊維は野菜、キノコ、魚介類などで補う必要があると説明した。さらに、チーズ摂取と糖尿病や認知症、膝関節症のリスク低下との関連を示す国内外の研究も紹介した。

15回目となるチーズレシピコンテスト「チー1グランプリ」には1216作品が応募。地域選抜を経た12作品からグランプリなどを選出した。パン食普及協議会とのコラボレーションではパンとチーズの組み合わせを提案。米国産チーズを使った料理実演や、料理研究家による高たんぱく質のチーズ料理紹介なども行った。

チーズの即売会などの収益は公益財団法人日本ユニセフ協会に寄付する。寄付活動は1999年に始まり、累計寄付額は2400万円を超えた。贈呈式では佐藤会長から同協会の谷口光氏に目録が手渡された。