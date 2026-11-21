ホッピービバレッジは構想から約8年かけて麦芽発酵飲料「ホッピー」全品（業務用・家庭用）を進化させた。

ドイツから新ろ過設備を導入し麦芽配合率を見直すなどして中身に磨きをかけた「ホッピー」が7月15日の「ホッピーの日」から順次出荷された。

出足は「おいしくなった」の声が寄せられるなど上々。「ホッピー」の魅力とリニューアルポイント改めて取引先に伝えるべく、10月15日、調布工場（東京都調布市）で商品勉強会が開催された。

生産技術部門の横山健一氏は、新ろ過設備の導入により、ろ過方式が珪藻土（けいそうど）ろ過からクロスフローろ過に変更したことを明らかにする。

「珪藻土ろ過は、ろ過面に向けてろ過前の液体を流すため、ろ過面に酵母などの固形分が堆積しやすく、時間とともにろ過状態が変化しやすい。一方、クロスフローろ過はろ過前の液体を膜面に沿って流しながらろ過することで膜面への堆積を抑えながら酵母などの固形分を安定して分離することができる」と説明する。

これにより一層クリアな味わいを実現した。

横山氏は、味香り戦略研究所「新ろ過製法の製品の優位性多角的評価」による分析結果を引き「『ホッピー』は香りのよさとまろやかさが向上し鋭い酸味や雑味が緩和された。『黒ホッピー』についても香りのよさとまろやかさが向上し焙煎香が強く感じられるようになった」と語る。

これにより、冷やしたジョッキに冷やした焼酎と冷やした「ホッピー」を注いで作る「3冷ホッピー」のほか、「ホッピー」を焼酎と混ぜずに直接飲用する「ジャストホッピー」の魅力が向上。

マーケティング＆セールスグループの関祐希リーダーは「我々は『0.8ワールド』と呼んでいるが、『ホッピー』は麦芽と酵母で丁寧に仕込み発酵させて作られた麦芽発酵飲料で、アルコール約0.8％でノンアルコールビールとは一線を画した飲み応えのある味わいを出している」と胸を張る。

クロスフローろ過により環境負荷も低減。

年間使用していた約11トンの珪藻土が不要となったほか、カートリッジフィルターの使用本数も年間600本から48本へ約92％削減した。

今後はさらなる進化に向けて、11月にドイツ・ニュルンベルクで開かれる醸造・飲料産業の国際専門展示会「BrauBeviale2026」に参加し世界有数のホップサプライヤーであるドイツBarthHaas（バルトハース）社とホップの共同研究に向けたキックオフミーティングを予定。

設備面では、業務用のリターナブルびんの洗浄品質と環境負荷の低減を目指し、洗びん機の更新を計画している。