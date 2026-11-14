「ネスカフェ ゴールドブレンド」発売60周年施策の序章　暮らしに溶け込む最新鋭コーヒーメーカー4つの個性を特別ゲストが表現

ネスレ日本は、「ネスカフェ」専用のコーヒーメーカー「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」（バリスタ）シリーズの最新鋭機種「kotone（コトネ）」で大規模コミュニケーションを展開していく。

来秋に発売60周年を迎える「ネスカフェ ゴールドブレンド」（ゴールドブレンド）の周年施策の序章と位置付けられる。

11月13日から年末にかけてTVCMを放映。デジタル広告やイベントも展開していく。

その最初の施策として、11月5日、六本木ヒルズ大屋根プラザ（東京都港区）で「ゴールドブレンド」をよりおいしく無料提供する「kotone」の体験イベントが開催された。

この日、イベント会場で取材に応じた飲料事業本部レギュラーソリュブルコーヒービジネス部の栗山真由子シニアブランドマネジャーは「『バリスタ』単体でCMを入れるのは2019年以来初となり、かなり力を入れてコミュニケーションしていく。12月25日くらいまでの放映を計画しているが、反響次第では来年1月も検討していきたい」と意欲を示す。

CMでは、「kotone」の最新機種の特徴のほか、「バリスタ」そのものが詰め替え用製品「ネスカフェ ゴールドブレンド エコ＆システムパック」（エコ＆システムパック）に対応していることも改めて訴求していく。

「『エコ＆システムパック』に対応したマシンであることをご存知でない方まだまだいらっしゃる。ご理解いただけるようにCMでは『kotone』のそばに『エコ＆システムパック』を配置している。『ゴールドブレンド』をさらにおいしく飲んでいただけるのが『バリスタ』だと考えている」という。

若年層の新規ユーザー獲得も図る。

「『ゴールドブレンド』のユーザーはまだまだ50・60代が多い。『kotone』を通じて、若年層も『ゴールドブレンド』を飲み始めていただきたい」と語る。

この考えのもと、30・40代をメインターゲットに定め、「話題のフックの最先端」として今回のイベント会場を選定した。

イベントは「うちにはバリスタがいる。Byネスカフェ」と題して11月14日まで開催された。

特別ゲストとして起用した4人のインフルエンサーが、「バリスタ」シリーズ史上最高レベルの静音設計といった「kotone」の特長を部屋のコーディネートで表現した。

特長は4つあり、「物静か」「かっこいい」「多才」「職人」をテーマとした計4部屋を用意。来場者は4つの部屋を巡って「kotone」の個性を体感するとともに、自分の部屋に置いた時のイメージを想起できる仕立てになっている。

「『kotone』は、単なるコーヒーを抽出するマシンや家電ではなく、毎日の暮らしの中に自然に溶け込む存在。そのコンセプトを4つの部屋でわかりやすく伝えることで、実際の暮らしの中で心地よく使える魅力を実感していただきたい」と述べる。

「物静か」は「kotone」の静音性、「かっこいい」はインテリアの一部として置きたくなるデザイン、「多才」は豊富なメニューを楽しめる機能、「職人」はクレマ（泡）の立ったこだわりのコーヒーの追求を表現している。

会場エントランス付近のキッチンカーでは、「ゴールドブレンド」を「kotone」で抽出したブラックコーヒーやラテを無料提供。

16時以降は「コーヒータンク」を付け替えて「ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス」を提供した。

「コーヒータンク」は試行錯誤を重ねて開発されて「バリスタ」に初導入された。タンク内の気密性が保たれ、コーヒーの吸湿を避けてサラサラの状態に保てるようになっている。

別売りの「コーヒータンク」を複数用意すれば、1つの商品を消費し切らなくても、そのときの気分に合わせて商品を選択できるようになる。

「ネスカフェ原宿」（東京都渋谷区）でも、11月16日から12月15日まで期間限定イベントが開催される。ポップアップイベントと同様に4つの空間を再現した特別席を設けるほか「kotone」を使って抽出したコーヒーとスイーツのペアリング体験も提供する。

「kotone」は10月1日からオンラインストアと一部の家電量販店で発売を開始し、好評を博しているという。

「3年前に発売した『スリム（Slim）』と比べて、予約販売と家電量販店さまでの品揃えが上回り、我々の想定以上の滑り出しとなった。既存機種と比べて抽出音が断然静かである点や、マシンのデザインが支持されている」との手応えを得る。