噛むこと健康研究会は11月13日、ヒルトン東京お台場（東京都港区）で「第8回 噛むこと健康研究会年会」を開催し、子どもの口腔機能は口腔だけではなく全身や人もみなければならないことなどを明らかにした。

大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学講座助教の大継將寿氏は、大半の子どもが齲蝕（うしょく＝虫歯）を経験した1970年頃と比べて、現在は町医者で診療を受ける齲蝕経験児が減少した反面、大学病院の小児歯科には齲蝕経験児が増加し重症度も高くなったことから、そもそも町医者を受診しない小児がおり、ネグレクトの恐れがあることを指摘する。

齲蝕のリスク要因は広範囲にわたる。

「現在は、虫歯のある口腔環境のほか、そういう口腔環境の子どもや、子どもだけではなく人ということで、歯・口・人と広く見ていくような考え方が進んでいる」と語る。

齲蝕リスクの回避には早期のアプローチが有効となる。

大阪府豊中市で実施された齲蝕研究によると、2020年代の齲蝕経験率は1歳6か月が1.2％、3歳6か月が14.3％。

大継氏はこのデータを引き、1歳6か月までの長期母乳育児や母親の育児疲れで齲蝕経験率は上がる一方、歯科口腔保健支援の受診で齲蝕経験率が低下することを明らかにする。

「長期母乳育児をしていたとしても、早い時期から食事への意識、歯磨きへの意識を定着させることで齲蝕を防いでいけることが明らかになった。プラークの指標から1歳6か月で齲蝕のリスクがほぼ決まってしまうことも分かり、より低年齢からアプローチしていかないとダメだということが分かった」と力を込める。

齲蝕の減少には、0歳代からかかりつけ歯科医を受診する個人レベルでの取り組みに加えて、自治体による歯科口腔保健支援の強化といった集団レベルでの取り組みも必要という。

子どもの口腔機能は、主に呼吸・咀嚼・嚥下・構音の4つリスク因子があり個人差もある。

それにもかかわらず「口腔機能発達不全症という1つの診断名で扱われることで、アプローチがなかなか確立されていないのが問題点の1つ」と指摘する。

この問題に対しては、食事中に「くちゃくちゃ」と音を立てて食べるといった行動の背景を探る逆フローチャート式の診断が有効という。

一例を挙げると「お口ポカン」の口唇閉鎖不全の場合、鼻性口呼吸（鼻腔狭窄など）・歯性口呼吸（上顎前突）・習慣性口呼吸（悪姿勢・口唇感覚不良）の3つの因子があり、それぞれ複合して問題が生じていることが多いという。

「鼻が悪い場合は耳鼻科受診や小児科受診を促し、歯の問題がある場合は矯正治療を、習慣性の場合は口唇訓練を促す。本当は鼻が悪いのにもかかわらず、口唇訓練させるというのは、その子にとってすごい苦痛であり、正しくない対応になる」と述べる。

呼吸・咀嚼・嚥下・構音は連動し合い、咀嚼機能は全身運動機能にも関わる。

「咀嚼チェックガムの点数のスコアと学校での運動能力テストの点数が正の相関を示すことが明らかになった」と説明する。

咀嚼機能を高めうるガムについては「嗜好品というよりもセルフケアとしてのポテンシャルを感じている。唾液が分泌されることで自浄性が上がり（キシリトール入りガムでは）虫歯予防ができること以外に、運動療法がある。口を閉じてモグモグすることは、咀嚼運動、呼吸、嚥下を協調して行わなければならず非常に大事な運動になる」とみている。

風船ガムについては「舌と口唇の繊細な動きが必要であり、そこに呼吸を細く長く吐く横隔膜を刺激する運動が入ってくる。最近のスポーツトレーニングの中で、そういう方法を応用して取り入れている選手もいる」と評する。

上顎にガムをつけて前後方向にしっかり伸ばすことで舌の巧緻性を高め嚥下の訓練にもつながるという。

「口腔機能に関しては、口腔だけではなく、全身をみて人をみるというように視点を変えていかなければいけない。日本小児歯科学会では、足をついてご飯を食べることを提唱している。やはり下半身が安定しなければ顎運動や舌運動を適切に行うことが難しい」と呼びかける。

日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座教授の根岸慎一氏は、子どもの成長の中で、口腔機能と顎顔面形態が互いに影響し合っているとした上で「口腔機能が先行する小児期にしっかり成長させてあげることが非常に重要。矯正治療で顎顔面形態を治すことでいいバランスになることもあると思うが、治療後にしっかり機能がついてきているかを見る必要がある」と説明する。

矯正は顎顔面形態の美しさが追求されがちだが、「機能がしっかりついてきているかを評価した上で、矯正治療が終了したことを告げなければいけない」といましめる。

咀嚼運動としては、食べ物を上下の臼歯をすり合わせてすりつぶして食べるグラインディング咀嚼を推奨。上下運動だけの噛み方であるチョッピング咀嚼に比べて咀嚼運動や筋活動が活発になるという。

小学一年生を対象に実施したアンケート調査から、硬性と凝集性（まとまりやすさ）が高い食品ほど活発な咀嚼活動と筋活動を引き起こし、それらの習慣的な摂取が発達を促す可能性も示唆された。

「硬性や凝集性（の観点）が学校給食に取り入れられるのは難しい部分もあるため、補助食品としてガムを噛むことが非常に重要だと思っている」と述べる。

大阪大学大学院歯学研究科有床義歯補綴学・高齢者歯科学講座講師の高阪貴之氏は、噛むことと全身の健康との関係について、これまでの研究成果に触れながら大阪市の小学生を対象とした大規模研究を紹介。

咀嚼と肥満の関係については、大阪市立小学四年生1403人を対象にした調査結果を引き「咀嚼能力が低く、かつ早食いの児童は、肥満のリスクとまでは言えないが、肥満になっている可能性が高いというような傾向を認めている。学童期における肥満を考える上で、食べ方だけではなく、咀嚼能力にも着目し何かしらアプローチしていく必要がある」との考えを示す。

噛むこと健康研究会代表理事を務める住友病院名誉院長の松澤佑次氏は、同研究会について「噛むことが単に食物の咀嚼や嚥下を司っているだけではなくて、全身の健康維持、生活習慣病の予防や代謝機能、脳神経機能の改善にも重要な貢献をしているということを科学的に証明して噛むことの重要性を社会に啓発する目的で生まれた」と説明する。

ロッテは、同研究会の理念に賛同し活動に参画。年会には多くロッテ社員が出席し、今回の講演ではロッテホールディングスウエルネス事業戦略部の小原裕平氏が歯科医院向け口腔リハビリサポートシステム「mogpal（モグパル）」を紹介した。

「モグパル」は、オーラルフレイルや子どもの口腔機能発達不全症の予防を目的に、歯科医院における検査・診断・リハビリ・継続管理を切れ目なくワンストップでサポートし、現場の歯科医師や歯科衛生士が日々の診療の中で無理なく使えるものになっている。