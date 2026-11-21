亀田製菓は、2030年度に連結売上高1600億円・調整後営業利益145億円・EBITDA260億円を目標に掲げる「中長期成長戦略2030update」の実現に向けて、国内米菓事業・海外事業・食品事業を大きな柱と位置付ける。

このうち食品事業は前期（2026年3月期）から2030年度（2031年3月期）にかけて売上高でCAGR（年平均成長率）12％、2030年度157億円を見込み、営業利益は2030年度21億円を計画する。

食品事業を支えるのは、同社が研究・開発を行う機能性素材とグループ会社が手掛ける長期保存食・米粉パン・プラントベースフード。

7月14日、取材に応じた髙木政紀社長は「長期保存食を事業領域とする尾西食品、米粉パンを製造・販売しているタイナイ、良質なたんぱく源としてプラントベースフードを展開するマイセンでは前期までに増産体制を構築しており第3の柱として伸ばしていくことができる」と意欲を示す。

尾西食品では長期保存食市場のトップメーカーとして尾西ブランドを強化し圧倒的なポジションを確立していく。高付加価値商品も拡充する。

タイナイもDtoCビジネスを拡大するなどして米粉100％パンの主要メーカーとしての地位を強固なものにしていく。

マイセンは、生活者の価値変化を捉えた商品を拡充していくほか、協業によるBtoBビジネスに注力する。

機能性素材については、2022年11月に味覚と栄養における世界的リーダーであるKerry社（本社：アイルランド）と亀田製菓が保有するお米由来の乳酸菌K-1について、米国や欧州などへ栄養サプリメントやペットフードの用途で独占的に販売・流通させるライセンス契約を締結。

以降、Kerry社でのサプリメントなどへの取り扱いが拡大。今後は新たな機能性エビデンスの取得や新たなパートナー企業との提携を模索し、欧米やアジアへの販路拡大に取り組む。

今後は、機能性素材以外の食品での海外展開も視野に入れる。

「既にアジア系のスーパーでは尾西食品のアルファ米が売られているが、そのほか全てにおいて可能性がある。例えば海外ではグルテンフリーのパンが支持を集めていることから、米粉パンにも勝算が見込める。硬くなりやすいといった課題を緩和できれば展開力があると思っている」と力を込める。