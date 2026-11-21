カルビーは11月30日、新商品「ポテトチップス超薄切り 東海えびしお味」（超薄切り 東海えびしお味）を中部エリア（愛知、三重、岐阜、静岡、石川、富山、福井）限定で期間限定発売して2025年4月から同エリア限定で発売している「ポテトチップス 東海えびしお味」（東海えびしお味）を強化していく。

「東海えびしお味」について、11月7日、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館（岐阜県各務原市）で開催された「かかみがはらカルビーフェスタ2026」で取材に応じたマーケティング本部ポテトチップス部エリア流通課の菊川優さんは「認知は徐々に上がっている状況ではあるが、『ポテトチップス 北海道バターしょうゆ味』や『ポテトチップス 九州しょうゆ味』に比べるとルーキーのような存在。さらに認知を引き上げていきたい」と語る。

菊川さんは商品担当。「超薄切り」を担当するマーケティング本部ポテトチップス部ポテトチップス1課の大和田理沙さんも「『超薄切り』は2024年にリブランディングで誕生したばかりで、『超薄切り』の認知もルーキーみたいなもの。これから認知をどんどん引き上げていく」と意欲をのぞかせる。

「超薄切り」の前身商品は、カルビー最薄のポテトチップスとして2020年に発売された「シンポテト」。

「シンポテト」は、使用する油をひまわり油100％にするなどして薄さと軽い食感を実現し女性層を中心に好評を博したものの、認知率の低さが課題となっていたことからリブランディングと食感を切り口としたサブブランド化に至った。

「東海えびしお味」は、三重県産伊勢海老を伊勢海老パウダーとして0.02%使用。海老をじっくりと焼いたような香ばしい風味が楽しめるように仕立てられている。

新商品の「超薄切り 東海えびしお味」も三重県産伊勢海老を0.02%使用しているが「『超薄切り』に合わせた別配合となっておりホワイトペッパーが強く感じられるようにしている」と説明する。

西日本事業本部中部支店の國枝夏来支店長は「地域の味が根付くように営業のほうでもしっかり販売していきたい」と力を込める。

「超薄切り」の製造面について、西日本事業本部岐阜かかみがはら工場の石丸早苗工場長は「『超薄切り』が作れるのは全国の中で岐阜かかみがはら工場だけ。通常のポテトチップスとは使用する食油も違う。ひまわり油を使ってフライし、他の企業でもなかなかない薄さになっている」と胸を張る。