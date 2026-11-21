高カカオチョコレート1日3枚（5g×3枚＝15g）を高齢者が継続摂取すると運動せずとも筋肉量が約210g増加することが、札幌市・北海道情報大学・明治の産官学連携研究で明らかにされた。



札幌市と同市近郊に在住する筋肉量の減少が起こりやすい60～79歳の高齢者240人（主要解析対象者は219人）を対象に、特別な運動プログラムを設けず、栄養面でのアプローチによる筋肉量の維持や増加の可能性を探索した。

対象者を年齢・性別・BMIに大きな偏りが生じないよう、試験食品を摂取しない群（以下、非摂取群）、高カカオチョコレートのみを1日3枚（15g）摂取する群（以下、単独摂取群）、高カカオチョコレート1日3枚（15g）とたんぱく質を強化した乳飲料1日200mlを併用して摂取する群（以下、併用群）の3群に無作為に割り付け、単独摂取群と併用群に16週間継続摂取してもらったところ、併用群だけでなく単独摂取群でも非摂取群に比べて16週間後の筋肉量が有意に増加した。

筋肉量は単独摂取群で約210g増加し、併用群で約250g増加した。

両群とも非摂取群との比較で、体重は増加したものの、体脂肪率は、8週、16週ともに有意な差はみられなかった一方、筋肉量と骨格筋量が増加した。

11月17日、都内で発表会に臨んだ北海道情報大学理事長の西平順氏は「たんぱく質・アミノ酸の機能研究として本当に新しい。特に運動介入を伴わずカカオ単独でも筋量増加を示した世界初のヒト試験」と胸を張る。

今後の取り組みについては「カカオが筋肉に働く仕組みを明らかにする。高カカオ摂取がフレイル予防にどうつながるかを検証する。日常生活の中で継続できる栄養介入として、より広い世代での有効性をさらに検証する」と語る。

フレイル（虚弱）とは加齢により体力や気力が弱まっている状態を意味する。

明治の萩原秀和常務執行役員 コンフェクショナリー事業本部長は「フレイルには様々な要因が関係する。その1つが筋肉量の低下。筋肉量が低下すると活動量が減り、それが食欲低下と低栄養、さらには心身の機能低下につながるといった悪循環に陥る可能性がある。高齢期の健康維持には筋肉量の維持が重要であり、我々は約30年にわたるカカオ研究の知見を活かして今回の研究に着手した」と振り返る。

産官学連携では、札幌市が市民への研究参加機会を提供し、北海道情報大学ではヒト試験の実施と研究評価を担当。明治は研究計画を立てて、試験食品（高カカオチョコレートと乳飲料）の提供と研究支援を行った。

札幌市民の選定理由については「札幌市は積雪寒冷地であり積雪や路面凍結により外出機会が減りやすい。冬季の外出・身体活動の減少は筋肉量の低下につながる可能性がある。地域の生活環境や地理的特性を踏まえて高齢者の健康維持に協力できないかと考えた」と説明する。