明治ホールディングスは今期（3月期）、カカオ事業（チョコレート・グミ・海外）で増収増益を目指す。

上期は、国内チョコレートで「チョコレート効果」や「明治ミルクチョコレート」、チョコレートスナックが販売個数を拡大するなどして増収となった一方で、相場高騰時に調達したカカオ原料の使用や為替の影響を受け大幅減益となった。

下期の見通しについて、11月12日、決算記者会見に臨んだ松田克也社長は「利益を押し下げていたカカオ原料は下期にようやく落ち着く。このプラス効果に加えて、上期に続き、下期もチョコレートの伸びに期待している」と語る。

チョコレート最需要期の下期には、新商品を投入し、プロモーションも活性化。来年4月に実施予定の消費税減税前の替え控えリスクを想定し2027年2月までに売上最大化を図る。

消費税減税がチョコレートの販売に与える影響ついては「常温品とチルド品で考え方は異なるが、在庫を貯めることができる常温品は3月と4月において消費者の購買と考え方は大きく変わり、それに合わせて問屋さまも変わると思う。3月は非常に売上が厳しくなるが、4月以降は消費マインドを含めて購買がよくなってくる」との見方を示す。

プロモーションに加えて、高付加価値商品の販売促進と在庫管理の強化を図ることで増益を目指す。

「例えば他社と差別化された『生のとき』のような商品は価格よりも中身の価値で買っていただけており、そのような商品にマーケティング投資して競争優位性を訴えることで売上を拡大していきたい」と意欲を示す。

海外は、米国でホールセールチャネルでのチョコスナックの強い伸びが続く見通し。中国は「アーモンドチョコレート」や板チョコなどが好調。利益面は、海外全体で増益基調にある。

カカオ事業の上期実績は、売上高が前年比13.8％増の901億円、営業利益が14.8％減の41億円。カカオ事業の通期計画は売上高が6.5％増の1990億円、営業利益が18.3％増の180億円。

カカオ事業のうちチョコレートの売上高は、上期、前年と比べ10％以上伸び525億円を記録し、通期で5.7％増の1270億円を見込む。

なお、事業全体では上期、売上高4.1％増の5983億円、営業利益17％増の478億円、経常利益22.1％増の508億円、親会社株主に帰属する四半期純利益35.2％増の290億円の増収増益となった。