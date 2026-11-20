カゴメ大阪支店は9日、「野菜生活100 有田みかんミックス」の発売に合わせ、和歌山県庁内の「きいちゃん食堂」で、カゴメの野菜や調味料を使った「梅鶏の酢鶏」と新商品を合わせたセットメニューの提供を始めた。

この日は神田吉幸支店長が訪れ、友井泰範副知事に商品を紹介。試飲した友井副知事は「有田みかんの甘さとコク、酸味がしっかりと感じられる。多くの人に飲んでもらいたい」と感想を述べた。

「有田みかんミックス」は今年が発売10年目。同社は今年も14種類の地域産品を使った「野菜生活100」を発売するが、「有田みかんミックス」は毎年5番以内の売れ行きを示す人気商品。昨年は全国で777万本を販売し、今年は800万本を目標に掲げる。

カゴメと県は、和歌山市内のオークワやイオンの店舗でも試飲会やべジチェックなどのイベントを開いた。

神田支店長の話

発売から10年という安心感もあり、多くの方に手に取ってもらっている。全国で一番売るという思いで地元はもちろん、地産全消というコンセプトの通り、全国の多くの人に有田みかんおよび和歌山の魅力を伝えたい。

今年から「めぐみめぐるAction！」として、生産者と生活者をつなぐ取り組みを始めた。こうした活動を通し、農業の持続性に貢献したい。