ニチレイフーズ 唐揚げファンと社員交流 商品アイデアも続々

ニチレイフーズは10月28日､ファンと社員がつながる企業活動「ニチレイほほえみテラス」の一環として､「ニチレイ唐揚げイベント」を本社で開催した｡当日は応募120人超から抽選で選ばれた一般消費者57人(午前の部･午後の部合計)が参加｡チキン加工品の開発･生産担当者ら約10人の社員と交流した｡

「ニチレイほほえみテラス」は､冷凍食品のファンとおいしさ･魅力をともに楽しみ､つながりを深めることが目的｡WEB上での交流に加え､「本格炒め炒飯」「今川焼」「お弁当」などをテーマに対面イベントも行っている｡

今回は定番商品「特から」や新商品「ニチレイ 鶏から」など唐揚げにスポットを当てた｡

商品についてはライン&マーケティング戦略部の担当者が解説｡「特から」「むねから」は､藤井宏之国内チキン&食肉戦略グループマネジャーがタイ現地工場の映像を見せながら､「タイは新鮮な鶏肉原料が豊富」「揚げ製法へのこだわり」などを紹介した｡

「ニチレイ 鶏から」は長坂彩子海外チキン戦略グループマネジャーが説明｡独自技術を詰め込んだ結晶であることを強調し､「従来品をグレードアップさせた自信作｡肉汁たっぷりのジューシー感､香ばしい醤油の香りにこだわった｡ぜひ夕食でも食べて欲しい」とアピールした｡

試食は紹介した3品に「若鶏たれづけ唐揚げ」「若鶏竜田揚げ」を加えた5品を提供｡個人ワークで「『ニチレイ 鶏から』の良かったポイント」「理想の唐揚げ」「今後､食べたい唐揚げ商品」など8つの質問に回答した｡

参加者からは商品アイデアも続出｡「紅生姜入り･チーズ入り･とうもろこし入りを開発して欲しい」「さっぱりしてアレンジがきく唐揚げが欲しい」などの要望があった｡