「笑売繁盛」へ全国の青年部員が結集 全漬連青年部会が大阪で全国大会 業界の連携と市場創出を呼びかけ

全日本漬物協同組合連合会（全漬連）青年部会は10月16日、第44回全国大会大阪大会をあべのハルカス（大阪市）で開催した。今回のテーマは「笑売繁盛」。漬物業界を担う若い世代が笑顔でつながり、その輪を消費者にも広げることで、業界全体の繁栄につなげたいという大阪ならではの思いが込められた。全国各地から青年部員が参集し、講演会や懇親会を通じて交流を深め、業界の未来について語り合った。

来賓として登壇した全漬連の中園雅治会長（中園久太郎商店社長）は、京都の漬物業界が連携して土産物市場を開拓した事例を紹介。同業者間の競争にとどまらず、業界全体で市場を創出する重要性を説き、青年部員同士の交流や情報共有が新たな事業展開につながることに期待を寄せた。

漬物価値創造委員会の活動報告では、平井誠一委員長（西利社長）が喫食機会拡大に向けた取り組みを紹介。各地の会員組合による漬物教室や出前授業などの食育活動を収集・データベース化し、全国で共有する方針を説明した。また、農林水産省の取り組みと連携した「漬物で野菜を食べよう」の推進や、業界関係者が漬物の価値を再認識する「インナーマーケティング」について報告。「漬物離れ」ではなく、漬物の魅力を知らない消費者が増えているとの認識を示し、情報発信の強化や他業界との連携を通じて新たな需要を掘り起こす考えを示した。

続いて、大阪府立環境農林水産総合研究所の高井雄一郎氏が、気候変動による農産物への影響と対応策について講演。高温による水ナスの品質障害や、耐暑性を高める品種開発などを紹介した。白菜については、気象条件による生育・出荷時期のずれが需給に大きく影響すると指摘。高温や日照不足など複合的な要因を踏まえた対策の重要性を説明した。

また、大会に先駆けて開かれた青年部会全国部長会議では、今後の全国大会の開催方式について意見が交わされた。次回大会は佐賀県で開催する方向となり、東京・大阪を中心とした開催体制に地方開催を組み込むことで、大会の魅力向上と開催地の負担軽減を両立させる必要性を共有。また、過去の開催実績や収支情報の共有、運営ノウハウの継承などについても意見が出され、持続可能な大会運営に向けて議論を深めた。