ピックルスHDが恒例の子ども食堂食育ツアー開催 野菜収穫とキムチ作りを体験

ピックルスホールディングスは11月7日、埼玉県内の子ども食堂を利用する児童らを招き、野菜の収穫やキムチ作りを体験する「子ども食堂食育ツアー」を開催した。今回は鶴瀬地区の「なかよし食堂」から親子ら27人が参加。農業体験を通じて野菜や漬物への理解を深めた。

同ツアーは、一般社団法人埼玉県子ども食堂ネットワークと連携し、2021年から実施している食育活動。県内各地の子ども食堂を対象に、入間市や飯能市などから参加者を招いており、今回で9回目を迎えた。

当日は、グループ会社のピックルスファームが運営する埼玉県三芳町の農場で、サツマイモ掘りや小松菜の収穫を体験。その後、飯能市の発酵食品テーマパーク「OH!!!～発酵、健康、食の魔法!!!～」に移動し、昼食を挟んでオリジナルキムチ作りに挑戦した。

同社グループでは、創業当初からフードバンクやあしなが育英会などを通じた子どもへの支援を継続してきた。食育ツアーは、子どもにも親しみやすい「ご飯がススムキムチ」などの商品を展開する企業として、食に関する体験を提供できないかと検討する中、子ども食堂の支援団体からの働き掛けをきっかけに始まった。

農場を活用できる体制が整ったことも活動の後押しとなり、現在は野菜の収穫から漬物作りまでを一日で体験できる企画として定着。普段の食卓に並ぶ野菜や漬物がどのように作られるのかを知る機会を提供し、子どもたちに食の楽しさを伝えている。