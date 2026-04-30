春の叙勲 旭重の栄誉に輝く 柴山育朗氏（元・伊藤ハム社長）

旭中 野々村禎之氏（元・日本給食サービス協会会長）ら

政府は令和8年春の叙勲を発表した。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。

農林水産省関係

旭日重光章＝柴山育朗（元・伊藤ハム社長）▽旭日中綬章＝野々村禎之（元・日本給食サービス協会会長）▽旭日小綬章＝成岡揚蔵（元・全国茶商工業協同組合連合会理事長）、萩原孝治郎（元・全日本コーヒー商工組合連合会理事会▽旭日双光章＝君野信太郎（元・東京都茶協同組合理事長）、秦啓員（大阪府清涼飲料工業協同組合理事長）、藤井幸一（元・サンマルコ食品社長、日本冷凍食品協会副会長、元・北海道法人会連合会常任理事）、布施是清（全国水産物卸組合連合会副会長）

経済産業省関係

旭日中綬章＝北川克己（元・東洋インキSCホールディングス代表取締役社長）▽旭日小綬章＝奥井隆（奥井海生堂代表取締役）▽旭日双光章＝井原實（与野フードセンター取締役名誉会長、セルコグループ理事長、日本ボランタリーチェーン協会会長）、加藤多彦（明利酒類代表取締役会長、元・茨城県酒造組合副会長）、永杉宏之（ながすぎ代表取締役会長）、矢尾隆（矢尾代表取締役）▽旭日単光章＝菊池洋（にしき食品代表取締役会長）、塚本栄治（まるいち代表取締役）、野澤勇二郎（おばねや代表取締役）、堀部素弘（元・田ごと代表取締役社長）、村山忠彦（元・村山醸酢代表取締役）

財務省関係

旭日小綬章＝石川清和（リカーショップイシカワ代表取締役、広島県小売酒販組合連合会会長）、大塚完（鍋店会長、千葉県酒造組合会長）