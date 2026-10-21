メキシコの伝統酒「MEZCAL（メスカル）」が本格上陸 若手トップバーテンダーたちがメスカリータで舞う

メキシコの伝統酒MEZCAL（メスカル）を利用したメスカルカクテル「メスカリータ」を提供するイベントが18日、東京・天王洲アイル『RIDE』にて開催された。SIP Supernova Japan 2026で優勝のXIAOXIANG LIU氏（ザ・リッツ・カールトン東京「The Bar」）や準優勝の松尾輝氏（ブルガリ ホテル 東京「The Bvlgari Bar」）をはじめメスカルを愛する人気若手バーテンダー総勢16名が参加し腕を競った。

エントリーされたメスカルは、日本初上陸の『MOTEL MEZCAL』（KURA COLLECTIVE LLC.）の他、メスカルカクテルの定番としてカクテルバーなどで定着しつつある「Del Maguey／VIDA」（ペルノ・リカール・ジャパン）、日本限定版「死者の日エディション」を携え来日した「LOPEZ REAL」（JDOCS CO.,LTD）など全8銘柄。

メスカルはアガベを原料とするリキュール。日本においてテキーラのように知られていないが、メキシコ国内では地域の伝統酒としてのクラフト的要素と魅力が再評価されており、新たな特産品として海外への輸出も活発化しつつある。日本では10月21日を「メスカルの日」と定め、前後の期間認知度向上のための各種イベントが開催されている。

全8銘柄とカクテルリストは下記より確認できる。

https://mezcalday.jp/mezcalita-of-the-year-2026/