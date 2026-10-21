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メキシコの伝統酒「MEZCAL（メスカル）」が本格上陸 若手トップバーテンダーたちがメスカリータで舞う

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会場の様子
会場の様子

　メキシコの伝統酒MEZCAL（メスカル）を利用したメスカルカクテル「メスカリータ」を提供するイベントが18日、東京・天王洲アイル『RIDE』にて開催された。SIP Supernova Japan 2026で優勝のXIAOXIANG LIU氏（ザ・リッツ・カールトン東京「The Bar」）や準優勝の松尾輝氏（ブルガリ ホテル 東京「The Bvlgari Bar」）をはじめメスカルを愛する人気若手バーテンダー総勢16名が参加し腕を競った。

左からヘンリーゴードン氏「MOTEL MEZCAL」共同創業者、枝野夏菜子氏by bar間（仮）MAGARI、大堀美登里氏 by Casa de Sarasa、人見久美子氏 KURA COLLECTIVE LLC.
左からヘンリーゴードン氏「MOTEL MEZCAL」共同創業者、枝野夏菜子氏by bar間（仮）MAGARI、大堀美登里氏 by Casa de Sarasa、人見久美子氏 KURA COLLECTIVE LLC.

　エントリーされたメスカルは、日本初上陸の『MOTEL MEZCAL』（KURA COLLECTIVE LLC.）の他、メスカルカクテルの定番としてカクテルバーなどで定着しつつある「Del Maguey／VIDA」（ペルノ・リカール・ジャパン）、日本限定版「死者の日エディション」を携え来日した「LOPEZ REAL」（JDOCS CO.,LTD）など全8銘柄。

左から幸田卓也氏 JDOX CO.,LTD.、アントニオ・ロペス氏「LOPEZ REAL」オーナー、眞柳壮良氏 by THE MUSIC BAR -CAVE SHIBUYA-、羽村勇人氏 by a BAR Sleeping Tales
左から幸田卓也氏 JDOX CO.,LTD.、アントニオ・ロペス氏「LOPEZ REAL」オーナー、眞柳壮良氏 by THE MUSIC BAR -CAVE SHIBUYA-、羽村勇人氏 by a BAR Sleeping Tales

　メスカルはアガベを原料とするリキュール。日本においてテキーラのように知られていないが、メキシコ国内では地域の伝統酒としてのクラフト的要素と魅力が再評価されており、新たな特産品として海外への輸出も活発化しつつある。日本では10月21日を「メスカルの日」と定め、前後の期間認知度向上のための各種イベントが開催されている。

Del Maguey／VIDAで参戦。左からXIAOXIANG LIU氏 by ザ・リッツ・カールトン東京「The Bar」、松尾輝氏 by ブルガリ ホテル 東京「The Bvlgari Bar」
Del Maguey／VIDAで参戦。左からXIAOXIANG LIU氏 by ザ・リッツ・カールトン東京「The Bar」、松尾輝氏 by ブルガリ ホテル 東京「The Bvlgari Bar」

　全8銘柄とカクテルリストは下記より確認できる。
https://mezcalday.jp/mezcalita-of-the-year-2026/

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