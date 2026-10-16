農水相に武部氏 余るコメ、需要開拓進める ジャガイモ、米と毅然交渉

辞任した簗農水大臣の後任に、自民党衆院議員の武部新氏が就任した。

10月15日に会見した武部大臣は「農林水産行政について透明性をもって進め、生産者の信頼維持へ公平性を確保するための先頭に立ちたい」と表明。

そのうえで「さまざまな重要課題に直面している。困難な局面で、農業構造転換を図りながら食糧安全保障を確保したい」として、コメの需給安定に向けた新たな水田政策に取り組み、消費者の理解促進とともに生産者が再投資できる環境づくりに注力する方針を述べた。

令和8年産米の予想収穫量が需要を大幅に超える見通しとなるなか、主食用米のほか加工用や米粉用、飼料用、輸出向けなど多様な需要の開拓を進める考えを示すとともに、需要に応じた生産の重要性を強調した。

また輸入解禁に向けた協議が進む米国産ジャガイモについて、病害虫混入などへの国内生産現場からの懸念に向き合い、リスク評価・管理の徹底へ米国との交渉に毅然と対応する姿勢を示した。

武部氏は大学卒業後に銀行勤務や米国留学を経て、父で元農水大臣の武部勤氏の秘書を務めた。12年の衆院選で北海道12区から初当選。文科副大臣、農水副大臣、環境大臣政務官などを歴任した。56歳。