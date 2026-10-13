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明治 プロテイン飲料22品値上げ 12月出荷分から6～11％

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明治 プロテイン飲料22品値上げ 12月出荷分から6～11％

　明治は12月1日出荷分から、スポーツ栄養カテゴリーのプロテイン飲料22品の出荷価格を約6～11％引き上げる。たんぱく原料価格をはじめとする原材料価格の高騰を受けた措置。対象商品は「ザバス MILK PROTEIN 脂肪0」各種（430ml、200ml）、「ザバス WHEY PROTEIN レモネード風味」（430ml）など。

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