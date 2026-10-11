「サントリー烏龍茶」発売45周年　異国を旅する雰囲気を味わえるイベントで若年層に飾らないブランド像を訴求

サントリービバレッジ＆フードは、「サントリー烏龍茶」が発売45周年を迎えたことを記念し、異国を旅する雰囲気を味わえるイベント「烏龍紀行」を渋谷Lストリート（東京都渋谷区）で10月9日から12日まで開催する。

渋谷を訪れる若年層に向けて、異国的で飾らないブランド像を訴求することが狙い。

10月8日、プレス内覧会で取材に応じたSBFジャパンブランドマーケティング本部の堀江雄太氏は「ウーロン茶は中国発祥のお茶であることから、異国の世界観を感じられるブランドを目指している。20代から30代の若年層を起点に、より多くのお客様に広げていきたい」と語った。

イベントでは、中国などアジアの国をイメージした屋台街が渋谷の路地に出現。

参加者は入口でスマートフォンを「機内モード」に設定して「サントリー烏龍茶」を受け取り、外国語を話す店員から肉まんを購入するなど異国を旅する気分が味わえる。

道中ではカメラマンが撮影したインスタント写真やオリジナルステッカーがプレゼントされ、自分だけの「トラベルノート」を作って持ち帰ることができる。

屋台街から見える「ファミリーマート」の看板も中国語表記のものを設置するなど、こだわって空間を作り上げたという。

「長い歴史や現地の方の飾らない生活を感じられる屋台街は、45年間大きく変わらずに続いてきたブランドの佇まいと重なる。日常の情報を遮断して異国の空気感を楽しんでいただくことで、ブランドのことがより記憶に残る体験になると考えた」と述べる。

渋谷を選んだ理由には、路地にある会場が異国の雰囲気を再現しやすかった点と、「サントリー烏龍茶」ブランドの若年層の飲用比率の高さを挙げる。

同ブランドのユーザーは40～50代がボリュームゾーンとなっているが、若年層の飲用も多い。飲用構成比における20～30代の割合は、緑茶飲料カテゴリの約1.2倍となる40％程度となっている。

「若年層はミネラルウォーターの飲用が多いが、『食事中は物足りないからウーロン茶にしよう』と食事中や止渇などのシーンで飲んでいただけている。今後も食シーンを中心に訴求していきたい」と意欲を示す。

イベント期間中の目標来場者数は2000人を見込む。