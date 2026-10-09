「地酒蔵元会」展示会 49蔵元が集結、新たな楽しみ方も 国分グループ本社

国分グループ本社は10月8日、東京・日本橋プラザで「地酒蔵元会 展示・唎酒・商談会」を開催した。

地酒のおいしさ、楽しさを知ってもらい市場活性化を図るための恒例イベント。北海道から九州まで49の蔵元が集結し、一押し商品や業務用向けおすすめ商品、贈答用のプレミアム商品、日本酒ハイボール「酒ハイ」などの紹介が行われた。

企画展示「日本酒の秘めたるパワー」では、日本酒に含まれるさまざまな栄養素や「やわらぎ水」の大切さをパネルで解説した。

また「餃子にはビール・ハイボールだけじゃない！」をコンセプトに、静岡県磐田市の人気店「餃子のまるかわ」とのコラボによる「酒ハイ×餃子」のペアリング提案が行われた。

さらに酒ハイの次のステップとして、お燗の魅力を伝える「アツカンラバー」企画も展開。各蔵元のブースで試飲を実施したほか、国分オリジナル商品「tabete だし麺」を使用した「だし割体験ブース」を出展し、千葉県産はまぐりだし塩ラーメンや比内地鶏だし醤油ラーメンのスープで割って楽しむ熱燗の魅力をアピールした。

その後行われた第二部の唎酒会には、コアな日本酒ファンや初心者も含む約200人が来場。多彩な日本酒の唎酒にチャレンジした。