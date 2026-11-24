サントリーは、ボジョレー・ヌーヴォー（BN）の解禁日の19日、阪急うめだ本店地下1階の特設売場で、ジョルジュ・デュブッフ社製品の販売と有料試飲イベントを開催した。来日した同社取締役のアドリアン・デュブッフ・ラコンブ氏と参加者は、解禁を祝って乾杯した。

今年は日本でのBN発売70周年、デュブッフ社とサントリーの提携30周年に当たる。2026年のBN総市場は前年比1割減の約13万csと推定。このうちサントリーの輸入した同社製品は約3万3千csで、前年比89％となった（オレンジ・ヌーヴォーを除く）。

2026年のフランスは春から夏にかけて観測史上最高の気温を記録。5回の熱波と干ばつでぶどうの成熟が進み、収穫は非常に早くから始まった

デュブッフ社では史上最速の8月13日に収穫。天候要因で収量は4割減ったものの、アルコール度数は例年より約2ポイント高い14～14・5％となり、果実の凝縮感や成熟度が高く、リッチで飲みごたえのあるワインに仕上がった。醸造では、従来一部商品に採用していた加熱・冷却処理を行わず、温度変化を加えない「生仕立て」を全商品に導入した。

アドリアン氏は「BNは友人や家族、同僚と気軽に楽しむのがおすすめ。ジューシーで脂ののった豚肉とも相性が良い」と説明。日本で親しまれる理由には、フランスへの好印象に加え、ワインのフレッシュさや飲みやすさ、ガメイ由来のタンニンの少なさ、柔らかな口当たりが日本人の好みに合う点を挙げた。