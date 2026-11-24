ブラウンフォーマンジャパンは、ハイランドシングルモルトスコッチウイスキー「グレンドロナック」の創業200周年を記念したイベント「The Sherry Duet 2つのシェリーが奏でる、200年。」を、東京・表参道で11月22日までの4日間開催した。

テーマは「The Sherry Duet（2つのシェリーの二重奏）」。展示コーナーやヴァイオリンとチェロの二重奏とともに楽しめるテイスティングなどを通じて、ブランドの歴史と哲学を紹介。オロロソとペドロ・ヒメネスという2つの異なるシェリー樽熟成の原酒が重なり合うことでしか生まれない特別な味わいを来場者らは体験した。

初日のメディア向けイベントで、同社の小泉達也社長は「グレンドロナックは200年にわたり、シェリー樽熟成にこだわってきたブランド。2種類のシェリーカスクで熟成しブレンドすることで、息吹を吹き込んでいる」とアピール。

また同社グローバルスコッチブランドアンバサダーのスチュワート・ブキャナン氏は「ペドロ・ヒメネスとオロロソという異なる個性を持つシェリー樽を使った熟成によって、二重奏を奏でている。どちらか一つではストーリーは完成しない。そしてウイスキーの造り手、飲み手のデュエットにより、誰かに味わってもらうことで初めてウイスキーとして完成する」と強調。200年の歴史を貫いてきた、ものづくりへの信念について語った。

この日のイベントではゲストとして、俳優で飲食店経営も手掛ける速水もこみち氏が登場した。

今夏出店した京都のレストランの運営を通じ「料理でお客様をつなぎたい」と語る同氏。自らも厨房に立ち料理の腕を振るうことがあるといい、俳優業と飲食業の“二重奏”による相乗効果への手ごたえを感じていると話す。

「グレンドロナック ボインズミルハウス・エディション14年」を試飲した速水氏は「骨格がしっかりしていて、力強い。甘さのなかにスパイシー感もあって、濃いソースや香りの強い食材の良さを押し上げくれると思う」と印象を語っていた。