日清製粉 12月から業務用小麦粉を値上げ

日清製粉は26年12月19日納品分から、業務用小麦粉の特約店向け仕切り価格を値上げする。10月の輸入小麦の政府売渡価格の引き上げや中東情勢の影響による動力費、輸送費などの上昇を受けたもの。改定額は次のとおり。
・強力系小麦粉…＋295円／25kg
・中力系・薄力系小麦粉…＋240円／25kg
・国内産小麦100％小麦粉…＋395円／25kg
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日清製粉は26年12月19日納品分から、業務用小麦粉の特約店向け仕切り価格を値上げする。10月の輸入小麦の政府売渡価格の引き上げや中東情勢の影響による動力費、輸送費などの上昇を受けたもの。改定額は次のとおり。
・強力系小麦粉…＋295円／25kg
・中力系・薄力系小麦粉…＋240円／25kg
・国内産小麦100％小麦粉…＋395円／25kg