昭和産業 家庭用ミックス強化 「ふんわりホットケーキ」「黄金の味 から揚げ粉」 新たな食体験を提案

販促企画も充実

昭和産業は秋冬の新製品として家庭用ミックス粉3品を発売する。メーカーシェア（購買金額・個数）No.1のホットケーキミックスや、エバラ「黄金の味」とコラボしたから揚げ粉、発売65周年を迎えた「昭和天ぷら粉」をリニューアルする。

ホットケーキミックスでは、主力商品の「SHOWAホットケーキミックス」（200g×3袋入）を刷新。消費者がホットケーキに求める理想のふんわり食感を追求、子どもも食べやすいふんわりとした食感・しっとり感・くちどけの良さを実現し、装いも新たに「SHOWAふんわりホットケーキミックス」として拡販する。

販促プロモーションでは、大人気絵本シリーズ「パンどろぼう」とのコラボレーション企画を展開。昨年に続き、9月から「パンどろぼう」のキャラクターが描かれたパッケージ品を発売するほか、オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンなどで店頭を盛り上げる。「パンどろぼう」は10月からNHK Eテレでのアニメ放送開始も決定しており、話題を集めそうだ。

から揚げ粉では、焼肉のたれ売上№1のエバラ「黄金の味」とのコラボ商品「黄金の味 中辛から揚げ粉」を発売する。エバラ食品監修で、焼肉のたれ「黄金の味 中辛」の味わいを再現。定番の水溶きタイプのから揚げ粉で、果実のような甘さとコクのある旨みで、ごはんが進む味付けに仕上げた。

販促展開では、9月1日のコラボ商品発売に先立ち、8月25日から昭和産業公式Xとエバラ食品公式Xでプレゼントキャンペーンを実施。昭和産業は天ぷら粉「黄金」、エバラ食品は焼き肉のたれ「黄金の味」。互いに「黄金」を看板商品に掲げる両社は、Xでの交流もあり今回のコラボ商品誕生につながった。SNS等を活用した若年層への情報発信や、精肉売場など店頭でのコラボ販売も予定している。

そのほか、ロングセラー商品の「昭和天ぷら粉」をリニューアル。発売65周年を機にパッケージデザインを一新するとともに、内容量を600gに変更。日本で初めて家庭用天ぷら粉を発売したパイオニアとして、天ぷらへの思いが詰まったオリジナル動画の制作・公開を予定しているほか、家庭で天ぷらをより身近に楽しめる簡便商品「もう揚げない焼き天ぷらの素」のTVCM投入も計画している。

5日の記者会見で小山征信常務執行役員は「物価高で節約志向は根強いが、手にした時の高揚感やおいしさなど、お客様は確かな価値と日々の食卓を楽しく演出する商品を求めている」としたうえで、「秋冬新商品はまさにこうした価値の創造を具現化したラインアップで、家庭用市場における昭和ブランドのさらなる強化を図る」と意欲を示した。