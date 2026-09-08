DM三井製糖 「きびスイート」新パッケージ 植物由来・低カロリーを訴求

DM三井製糖はこのほど、砂糖の1/3の使用量でしっかりとした甘みを楽しめる植物由来原材料100％使用の甘味料「きびスイート」のパッケージをリニューアル。9月9日より販売を開始する。

パッケージリニューアルにあたり、現行商品を使用する消費者にアンケートを実施。「店頭でパッと目に留まること」「植物由来原料の良さが伝わること」「カロリーコントロールができることが直観的にわかること」といった要望に応え、新デザインに変更した。

「きびスイート」は、砂糖トップのDM三井製糖と低カロリー甘味料（顆粒）トップのサラヤが2024年7月に共同開発。砂糖のコクや機能性を維持しながら、高純度羅漢果エキスの持つ高甘味度を活用した植物由来原料100%使用の甘味料として、全国のスーパーやドラッグストアで展開している。

砂糖の1/3の量で同じ甘さを実現できるため、毎日の料理や飲み物のカロリー・糖質コントロールが手軽にできる。羅漢果、さとうきび糖といった素材の良さを活かしたブレンドで、ナチュラル志向派にも最適だ。

同社では「健康志向の高まりや、おうち時間の増加に伴い家庭でのカロリーコントロールへの関心は高い。毎日使うものには自然に近い植物由来のものを使いたという需要も増加している」としている。