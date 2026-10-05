マリンフード 「ベビーチーズブレンド」シリーズから初のデザート系 新フレーバー3品追加

マリンフードは好評の「ベビーチーズブレンド」シリーズから、シリーズ初のデザート系フレーバー2品を含めた新フレーバー3品を今秋の新商品として発売している。

同シリーズは、植物油脂を使用した同社オリジナルのチーズ代替品「スティリーノ」とナチュラルチーズをブレンドしたベビーチーズタイプ（1個13.5g）で、ナチュラルチーズのようなコクのある味わいと、スティリーノならではの手に取りやすい価格の両立を追求している。

デザート系は、「ベビーチーズブレンド ラムレーズン入り54g」と「スイートクリームチーズブレンド54g」の2品で、スティリーノの技術を生かして従来のおかず系フレーバーよりもチーズの配合量を抑えることで、ラムレーズンや生クリームの素材の味わいを引き立てた。

また、おつまみにぴったりな新フレーバー「ベビーチーズブレンド ブラックペッパー入り54g」は、なめらかな生地に粗挽きのブラックペッパーを加え、ピリッとした刺激がアクセントとなる味わいに仕上げた。

いずれも1個約13.5gのベビーチーズ状の個包装で、手を汚さず手軽に食べられるので、おやつやおつまみ、オードブルなど、様々なシーンで楽しめる。