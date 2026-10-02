ヤマシン醸造 秋の直売会 「白醤油に合うだしパック」新登場

ヤマシン醸造（愛知県碧南市）は9月12日、「秋の白醤油蔵 直売会」を実施した。

4月の初開催に続く2回目で、当日は主軸商品の白醤油をはじめ主力アイテムをお買い得価格で販売。木桶見学ツアーやミニボトルのつかみ取りなど来場者参加型企画も好評を博した。洋菓子店やキッチンカーなど近隣店舗の出店数も前回から拡大し、賑わいを増した。

物販コーナーでは、「ヤマシン白醤油」や「しらつゆ」「土佐しょうゆ」「オリーブ白しょう油」シリーズなどを取り揃え販売。「万能つゆ」はイベント限定でつくりたてを用意した。

新商品では「白醤油に合うだしパック」と「白醤油ポップコーン」が登場。「白醤油に合うだしパック」は、焼津の老舗鰹節屋ちきり清水商店と共同開発したもので、和風だしと洋風だしの2品。白醤油と合わせることで簡単に煮物や吸い物、スープなどの味が決まるという。

食販売では、「白醤油メロンパン」が開場早々から人気。地元菓子店の「白醤油マドレーヌ」や「白醤油プリン」、惣菜店の白醤油を使用した弁当なども並んだ。前回来場者の「野菜を置いてほしい」という声に応え、無農薬栽培を行っている農家にも出店の声がけを行った。

同社・岡島晋一社長は、「直売会を継続的に行うことが大切。1回目は勢いでできたところがあるが、2回目、3回目が正念場と思っている」とコメント。

「27年春をめどに、事務所の一部を改装して常設の直売所を設ける計画。これに合わせ、液体調味料だけでなく食品関連の開発、投入にも力を入れていく。白醤油では、オール国産品の製造準備を整えており、27年前半には上市したい」とする。