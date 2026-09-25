“ノド”で味わう新RTD「THE DRY」 ビールユーザーの併飲を狙う サントリー

サントリーは、ビールユーザーに向けたRTDの新ブランド「THE DRY（ザ ドライ）」を立ち上げる。「グリーンレモン」と「グレープフルーツ」を10月20日から発売。RTDの缶チューハイなどは10月の酒税改正で増税となるが、引き続き酒類の中で相対的な価格優位性が強みになると想定。本格ビールユーザーの併飲を狙い、独自の原料・製法で開発した「“ノド”で味わう新RTDを提案する。

9月24日に都内で発表会を開催。マーケティング本部の中野景介ビール・RTD部部長によると、缶入りの酒類市場は若干減少傾向だが、RTDは右肩上がりの状況にある。缶入りに占める構成比は足元で3割超、2035年には約4割に達すると予測される。

一方、ビールを主に楽しむユーザーをみると、近年はRTDも購入する割合が増えたものの、月1回未満がまだ約6割（出典：インテージSCI）を占めるという。

「ビール中心のユーザーでもきっかけさえあれば新たにRTDを併飲していただける余地はまだ大きい」と語る。

「THE DRY」のキャッチコピーは「ノドがうなる果実のドライ」。既存のチューハイはすっきり系が多い中、新商品はビール好きが求める“刺激”に着目し、のどごしとキレの良さを徹底的に追求した。

理想の味わいを実現するため、原料酒には新開発の「インパクトドライスピリッツ」を採用。鮮烈な香り立ちと良質な苦みによる後口を実現した。さらにガス圧の強炭酸に加え、独自のイオン技術で泡の密度を高めたこともポイント。事前の消費者調査では89％が「おいしい」と評価した。

発売にあわせテレビCM、37万人へのサンプリング、屋外・交通広告を大々的に展開。40～50代のビールユーザーらに対して併飲を促進する。

年内の販売計画は80万ケース。通年では200万ケースを見込む。アルコール度数7％。希望小売価格（税別）は350ml缶が179円、500ml缶が245円。