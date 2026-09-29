「SPY×FAMILY」とタイアップ J-オイルミルズ「紙らくパック」シリーズ

J-オイルミルズは、紙パック容器を採用した食用油「紙らくパック」シリーズで、TVアニメ『SPY×FAMILY』とのタイアップキャンペーンを実施している。9月14日から、描き下ろしイラストを使用した4種を含む全13種のコラボレーションパッケージを数量限定で発売した。10月1日からは、Xでのフォロー＆リポスト・購入レシート応募・画像投稿の3つのキャンペーンを展開する。

同社は21年から紙パック容器を採用した食用油シリーズを発売。注ぎやすさ、収納性、廃棄のしやすさなど、日々の調理やキッチンまわりでの使いやすさと環境配慮の両面で生活者の支持を獲得し、順調に販売を伸ばしている。今秋からは、シリーズ名称を「紙らくパック」に刷新。『SPY×FAMILY』とのタイアップキャンペーンにより、若年層を中心に「紙らくパック」シリーズの認知度拡大と拡販につなげる。

第1弾として、描き下ろしイラスト4種を含む、全13種類のコラボレーションパッケージを数量限定で全国発売。紙らくパックの前面に『SPY×FAMILY』のキャラクターが描かれたコラボレーションパッケージ品が順次店頭に並ぶ。

また、コラボレーションパッケージの発売にあわせて、10月1日からTVアニメ『SPY×FAMILY』とのタイアップキャンペーン「紙らくパックわくわく大作戦」を展開。Xでのフォロー＆リポストキャンペーンのほか、コラボレーションパッケージ品の購入者を対象に、オリジナルの描き下ろしQUOカード（5000円分）などが当たるマストバイキャンペーン、オリジナルエプロンや製品詰め合わせセットが当たるSNS画像投稿キャンペーンを実施する。