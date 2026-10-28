イートアンドHD 新中計始動、両輪経営磨く 生産再編・新業態で収益強化

イートアンドホールディングスは、5か年の新中期経営計画を発表した。今年12月に竣工予定の九州工場（宮崎県都城市）を起点に、シェア拡大と食品・外食の垣根を越えた生産再編を推進。中計後半には外食の新業態も展開し利益貢献を見込む。14日に説明会を開き、仲田浩康社長は「当社グループは『大阪王将』ブランドを中心に食品と外食の2事業を展開していることが強み。両輪経営に磨きをかけてシナジーを追求する」と話した。

最終2032年2月期に売上高650億円（27年2月期見込430億円）、営業利益35億円（同12・5億円）を計画。

九州工場は「大阪王将 羽根つき餃子」などを生産予定。冷凍食品全体の供給力を高めるとともに、西日本でのシェア拡大などを見込む。

並行して生産再編を実施。関西工場（大阪府枚方市）は冷凍餃子から惣菜のラインに改修し、外食向けのセントラルキッチンとワンプレートの製造に切り替える。後者は関東工場との2拠点体制に増強となる。

仲田社長は「市販用は中華カテゴリー全体でのシェアアップを目指す。冷凍餃子の一本足打法から脱却し、焼売、小籠包、ワンプレートも伸ばしたい」と展望する。

外食は既存店の収益改善を最優先しつつ、5年後には国内600店舗、海外100店舗、合計700店舗規模（前期末471店舗）を想定。7割超を占める「大阪王将」を主力に、好調なベーカリー・カフェ「R Baker」への期待も大きい。

中計後半にかけて新業態の開発も計画。自社工場から高品質な冷凍食品を導入するなど低原価・低コストを追求し、新たな収益源に育成する。

中計の策定にあたっては独立系投資会社のアドバンテッジパートナーズと業務提携した。今後も経営基盤の強化と事業変革を一体で推進する。