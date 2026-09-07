オール日本スーパーマーケット協会 岡山のニシナが加盟

オール日本スーパーマーケット協会（AJS）は1日、ニシナ（旧・仁科百貨店、岡山県倉敷市）が正会員になったと発表した。ニシナは倉敷市や岡山市など県南部に25店舗を展開し、25年2月期の売上高は310億円。

ニシナが加わり、AJSグループの正会員は60社（海外含む）、総店舗数4421店、総売上高4兆152億円。