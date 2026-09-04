宅配冷食「SL Creations」 独自の販売組織が強み 「いまこそ人と人の信頼関係を大切に」佐藤社長

冷凍食品を中心とした宅配事業を手掛けるSL Creations（SLC）。おいしさと安心・安全を追求した商品開発に加え、約1万人の販売員「シュガーレディ」で構成される独自の販売組織を強みとしている。佐藤健社長は「インターネットやAIで何でも便利にこなせる時代だからこそ、人と人の信頼関係で商品をおすすめしたり、ご購入いただいたりする組織の良さを大切にしていきたい」と語った。

同社は年間約1000ものオリジナル商品をラインアップ。おいしさはもちろんのこと、独自基準で安全性を徹底的に追求していることも特長だ。

その販売を支えるのはSLC製品を愛顧する主婦らが担うシュガーレディ。首都圏・東海・近畿・中国・九州の各地区に拠点を置き、約700チームが各マネージャーのもと販売活動を行っている。発足当初から売上ノルマは設定されておらず、自らの意志で商品の魅力や価値を丁寧に訴求しファンの輪を広げてきた。

佐藤社長は「社員や販売員がSLC製品のヘビーユーザー。その家族やお客様が安心して毎日食べ続けられる商品づくりを目指している」と話す。

近年は新規顧客を開拓するため、シュガーレディによる参加費制のパーティや料理教室を実施。話題の高級冷食「Z‘s MENU」の食べ比べなども企画した。

「当社製品はかつて主婦を集めた無料の試食パーティで認知を広めた。ただし近年は専業主婦の割合が減り、日中はオフィスで働く女性が多くなった。イベントは有料の方が安心とのご意見もある。社会環境の変化にあわせて価値の届け方も見直す」との考えだ。

今後の販売組織について、「これからも多様なシュガーレディから新しいアイデアがどんどん出てくる組織でありたい。デジタル重視で物事が何でも完結する現代だからこそ、人と人のつながりを大切にする当社のような組織が信頼される形態になっていくのではないか。シュガーレディと知恵を出し合って課題を乗り越えていきたい」と述べた。